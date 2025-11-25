ODORI DALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI ANNONE, SILEA RASSICURA

ANNONE BRIANZA – Silea ha comunicato che da alcuni giorni è in corso un intervento di manutenzione presso l’impianto di compostaggio e digestione anaerobica di Annone Brianza, dove vengono trattati e recuperati i rifiuti organici e vegetali provenienti dalla raccolta differenziata.

Nelle aree circostanti all’impianto possono risultare percepibili emissioni odorigene legate al processo di trattamento.

La società, scusandosi per il disagio arrecato ai cittadini, assicura che sta lavorando per risolvere la problematica nel minor tempo possibile.