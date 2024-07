OFFICINA BADONI: AL WORLD CAFÈ L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI

LECCO – Un evento per presentare alle aziende di tutta la provincia di Lecco opportunità e strumenti per l’inserimento al lavoro di persone con disabilità. Appuntamento per mercoledì 25 settembre, dalle 17 alle 19, presso la nuova Officina Badoni in corso Matteotti 7 a Lecco con un “World cafè”, ossia un momento partecipativo di scambio e confronto tra imprenditori, associazioni di categoria, cooperative di inserimento lavorativo e altri soggetti ed enti interessati al tema.

La rete cooperativa di Consorzio Consolida, in collaborazione con API e il Servizio Collocamento Disabili e fasce deboli della Provincia di Lecco, a conclusione del progetto “L’isola che c’è” finanziato grazie al Bando Abili al Lavoro di Fondazione Cariplo, che sarà presente all’evento, presenterà le diverse opportunità attive sul territorio e sperimentate in due anni di progetto, raccontando le numerose possibilità messe a disposizione delle aziende per ottemperare alla legge 68/99 in materia di collocamento di lavoratori con disabilità, tra cui la possibilità di assunzione diretta da parte delle cooperative, l’affidamento di commesse in numerosi e variegati set, la creazione di isole formative interne o esterne al contesto aziendale, la consulenza personalizzata (anche tramite sportello per le associazioni di categoria) e l’accompagnamento durante tutte le fasi di inserimento, compresa la parte documentale.

Un’occasione per approfondire le tante possibilità previste dalla normativa vigente e per confrontarsi su opportunità, criticità e risorse legate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, attraverso un approccio che mira a mettere al centro le esigenze dei lavoratori e quelle degli imprenditori, favorendo l’equilibrio tra le parti, al fine di costruire comunità inclusive, solidali e sostenibili grazie al coinvolgimento e all’apporto di tutti gli attori del territorio.