“OFFICINE BADONI”. IL FUTURO CHE DIVENTA REALTÀ

LECCO – Giovedì 25 luglio 2024 firmato l’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per la gestione del progetto “Officina Badoni 2030” in corso Matteotti n°7 a Lecco. L’atto è stato sottoscritto da sette enti: Acea Odv, Consorzio Consolida (Capofila), Cooperativa Sociale Il Grigio, Enaip Lombardia, Fondazione L. Clerici, Les Cultures e Sineresi Società Cooperativa Sociale, che saranno accompagnati da una rete di soggetti partner composta da Associazione Portofranco, Comune di Lecco, Fondazione Gi Group, associazioni giovanili: OGVN e Rifugio.

“Per tutti noi oggi è un giorno molto significativo perché la costituzione dell’ATS concretizza un pezzo di futuro. Siamo partiti nell’anno 2021 dal “Concorso di idee” e dalla coprogettazione. Poi piano piano siamo arrivati ad incontrare gli enti compagni di viaggio, condividendo il Progetto Officina Badoni 2030, sostenuto con convinzione anche da Fondazione Cariplo”, commenta Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese. Questo risultato è stato possibile proprio grazie all’accompagnamento e supporto della Fondazione e al coinvolgimento di una rete di soggetti che mira a estendere la partecipazione ad altri partner interessati alla promozione di Officina Badoni quale luogo comunitario. “Dopo tanti incontri, ora Officina Badoni è un luogo non da riempire, ma da far vivere e lasciar vivere dai giovani. L’ATS nasce col desiderio di incontrare ed ascoltare il territorio. La Fondazione Comunitaria del Lecchese, quale interlocutore, mette a disposizione la sua esperienza, ribadendo che il migliore investimento come sempre sono le relazioni e le persone. Un ringraziamento sincero a tutti”, conclude Maria Grazia Nasazzi.

Officina Badoni sarà inaugurata nel mese di settembre, al suo interno ospiterà gli uffici della Fondazione Comunitaria del Lecchese, un bar con spazio studi per studenti e luoghi d’incontro a disposizione della popolazione, affinché questo luogo simbolo del centro città sia restituito ai giovani e alla cittadinanza.

“Consolida ha risposto con entusiasmo e convinzione alla call della Fondazione Comunitaria del Lecchese – commenta Lorenzo Guerra, presidente di Consorzio Consolida capofila dell’ATS – condividendo pienamente gli obiettivi del progetto Officina Badoni e apprezzando il grande impegno della Fondazione nel restituire un luogo significativo e ricco di storia alla città e alle nuove generazioni. Siamo felici di partecipare ad un progetto così importante, in sinergia con tanti altri enti e soggetti del territorio. Investire sui giovani significa investire sul futuro delle nostre comunità: è questo che guida il nostro impegno quotidiano da ormai trent’anni”.