OGGI ALLE OLIMPIADI TOMMASO SALA NELLA PRIMA PROVA DELLO SLALOM

BORMIO (SO) – La giornata olimpica del 9 febbraio sarà ricca di appuntamenti per la delegazione azzurra: a scendere per la prima gara tra i pali dello slalom, insieme ai compagni Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Alex Vinatzer, sarà il lecchese Tommaso Sala.

Per Sala la prova delle 14 sarà un appuntamento speciale. Il lecchese delle Fiamme Oro torna in gara alle Olimpiadi, e lo fa sulla pista che più di ogni altra sente sua: la Stelvio di Bormio. Un ritorno che profuma di casa, in un’edizione – Milano-Cortina 2026 – che per lui ha un valore emotivo particolare.

Sala, classe 1995, è alla sua seconda partecipazione olimpica dopo l’esordio a Beijing 2022, dove chiuse undicesimo nello slalom e ottavo nella combinata a squadre. Oggi è uno dei punti di riferimento del gruppo tecnico azzurro.

La carriera di Sala è nata e cresciuta in Valtellina: prima le piste di Madesimo, poi il trasferimento adolescenziale a Bormio per studiare al Liceo Sportivo e allenarsi quotidianamente sulla Stelvio. Dopo gli inizi con il Reit Ski Team, il passaggio allo Sci Club Lecco – realtà a cui è tuttora molto legato – e infine l’ingresso nelle Fiamme Oro.

Il suo percorso è stato segnato anche da infortuni importanti, superati sempre con determinazione. Una resilienza che lo ha reso uno degli slalomisti più solidi del panorama italiano.

Il calendario olimpico, oltre alla gara di oggi, fissa anche lo slalom maschile per lunedì 16 febbraio. Sala ci arriva con fiducia, forte dell’undicesimo posto ottenuto nell’ultima prova di Coppa del Mondo, lo slalom notturno di Schladming.

RedSpo