LECCO – Oggi si celebra la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime del Covid-19. Bandire a mezz’asta dunque per i palazzi istituzionali.

Anche la Provincia di Lecco ha voluto ricordare questa data, posizionando le bandiere a mezz’asta, osservando un momento di silenzio e raccoglimento davanti alla sede di Villa Locatelli e deponendo un vaso di fiori, comunemente chiamati “Non ti scordar di me” che nel linguaggio dei fiori simboleggiano la memoria, come messaggio di speranza e vicinanza a tutte le nostre comunità, alla presenza del Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Stefano Simonetti e dei Capigruppo consiliari Paolo Negri e Antonio Rusconi.

La data scelta è stata identificata nello stesso giorno del 2020 in cui i mezzi pesanti dell’Esercito italiano contribuirono alla rimozione delle centinaia di bare depositate presso il cimitero monumentale di Bergamo, in piena prima ondata del Coronavirus: quel giorno le immagini della colonna di mezzi suscitarono molta impressione e molta emozione in ognuno di noi, lasciandoci senza parole.

Oggi vogliamo ricordare tutte le persone che non ce l’hanno fatta, per colpa di un virus che nel nostro Paese ha mietuto quasi 39mila vittime. Un numero impressionante, dietro al quale si celano uomini e donne, padri e madri, vite vissute e storie che non possono e non devono essere dimenticate.

Alcune di queste vittime sono cadute nell’adempimento del proprio dovere: medici, infermieri, operatori sanitari, volontari del soccorso e della protezione civile, persone colpite dal Covid-19 mentre svolgevano con dedizione il proprio lavoro.

A questi veri e propri eroi si aggiungono altri uomini delle forze dell’ordine che hanno contratto il virus e sono deceduti, soprattutto nei primi mesi della pandemia. Una tragedia nella tragedia. A loro e alle loro famiglie vanno il mio pensiero e la mia preghiera.

Giornate come quella di oggi ci richiamano al ricordo di chi non c’è più, al dovere della memoria, nella consapevolezza che la guardia, come gli ultimi dati ci dimostrano, non deve essere mai essere abbassata.

Grazie alla straordinaria adesione alla campagna vaccinale oggi però possiamo guardare al futuro, nonostante le terribili notizie che ci arrivano dall’Ucraina, come una comunità più unita e desiderosa di dare un nuovo valore alla forza e alla bellezza dello stare insieme e dello spendere del tempo a servizio degli altri.

Alessandra Hofmann

Presidente della Provincia di Lecco

Ricorre oggi, 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita dal Parlamento Italiano il 17 marzo 2021.

In questa ricorrenza è impossibile non pensare alle immagini dei camion militari a Bergamo, al lockdown, al senso di angoscia di ciascuno di noi, alla fatica dei più piccoli e alla solitudine dei più anziani, al dolore di tutti coloro che hanno perduto un proprio affetto privati della vicinanza nel momento dell’ultimo saluto.

Come ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Lo smarrimento dinanzi a una minaccia così insidiosa ha lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace, fatta di coraggiose scelte collettive e di avveduti comportamenti individuali, che ci ha consentito di affrontare una sfida senza precedenti nella storia recente dell’umanità”.

Una reazione tenace che non è mancata nella nostra Lecco: ecco allora a medici e infermieri, al personale sanitario e a quello dei servizi essenziali, ai ricercatori e agli scienziati, alle associazioni di volontariato e ai pubblici amministratori, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, a tutti quei semplici cittadini che si sono spesi nei giorni più bui per la nostra città per soccorrere, sostenere, stare accanto il GRAZIE della comunità tutta.

Oggi le bandiere di palazzo Bovara vengono esposte a mezz’asta: il Comune di Lecco partecipa in questo modo alla commemorazione di tutte le vittime del Coronavirus e si stringe nella vicinanza alle loro famiglie in questa faticosa ricorrenza.

Mauro Gattinoni

Sindaco di Lecco