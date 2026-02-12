OGGI E DOMANI CHIUSURE NOTTURNE SULLA SS 36 IN DIREZIONE SONDRIO

LECCO – Da stanotte e nella notte del 13 febbraio la SS36 all’altezza di Lecco sarà interessata da alcune chiusure programmate che comporteranno modifiche alla viabilità in direzione Sondrio. Le limitazioni saranno attive nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5 e riguarderanno in particolare la corsia di sorpasso nel tratto tra il chilometro 50+780 e il chilometro 51+600, che resterà non praticabile per consentire gli interventi previsti. Contestualmente sarà chiusa anche l’uscita di Lecco Centro – “Caleotto”, situata tra il chilometro 51+400 e il 51+600.

Durante queste due notti il traffico diretto verso Lecco verrà deviato lungo un percorso alternativo: i veicoli saranno indirizzati verso lo svincolo di Via Fiandra, al chilometro 50+356, da cui sarà possibile proseguire fino al rientro sulla SS36 tramite l’innesto di Via Aldo Moro, in corrispondenza del chilometro 53+000. La deviazione permetterà di mantenere regolare la circolazione nonostante le chiusure notturne legate ai lavori di manutenzione.

RedViab