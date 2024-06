CADE DA CAVALLO IN MANEGGIO: 31ENNE IN ‘CODICE GIALLO’ A OGGIONO

OGGIONO – Grave incidente intorno alle 15 di sabato 15 giugno, dove una donna di 31 anni è caduta da cavallo all’interno di un maneggio, in via Cà Bianca ai Pascoli.

Dopo una prima chiamata in codice rosso, i mezzi di soccorso sono intervenuti tempestivamente con un’auto medica da Lecco e un’ambulanza della Croce Rossa da Cantù; dopo minuti di apprensione, i soccorritori hanno accertato condizioni meno gravi per la donna, segnalata come codice giallo.

L’intervento attualmente è ancora in corso, aggiornamenti su questa pagina.