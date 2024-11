OGGIONO, CHIUSURA NOTTURNA NEL WEEKEND PER LA SP 49 DIR 1

OGGIONO – Nella giornata di oggi, 13 novembre, la Provincia di Lecco ha emanato un’ordinanza che impone la chiusura totale al transito della Sp 49 dir 1 a Oggiono, dal pk 0+285 circa, all’altezza del civico n. 54 di via Kennedy al pk 0+360 circa, in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la Sp 51, valida dalle 22 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 novembre.

La chiusura si è resa necessaria per effettuare la realizzazione del nuovo manto stradale, poiché nel territorio comunale “sono in corso lavori per la realizzazione di nuovo edificio ad uso commerciale e relative opere di riqualificazione delle aree pubbliche circostanti”.