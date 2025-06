OGGIONO: CHIUSURA NOTTURNA SULLA SP60 DAL 1° AL 4 LUGLIO

OGGIONO – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito in orario notturno della Strada Provinciale 60 “di Galbiate” nel comune di Oggiono, nel tratto compreso tra il pk 0+300 (civico 11 di via per Galbiate) e il pk 0+500 (civico 27), per consentire lavori di ripristino del manto stradale a seguito di scavi per la sostituzione della rete idrica.

La chiusura sarà effettuata nelle notti dal 1° luglio al 4 luglio, con orario dalle 21 alle 5, mentre durante il giorno la circolazione tornerà regolarmente a doppio senso di marcia. Il provvedimento si rende necessario a causa del limitato calibro stradale e dell’ingombro dei mezzi d’opera che non consentono il transito in sicurezza durante le operazioni di riasfaltatura.