OGGIONO – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Merate, coadiuvati da militari della Stazione CC Oggiono, nel corso di specifico servizio per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente O.L., 28enne con pregiudizi di polizia per reati specifici.

L’arrestato aveva predisposto in un’area di pertinenza della propria abitazione un locale adibito a vera e propria serra, nel quale sono stati rinvenuti 74 vasi contenenti altrettante piante con infiorescenze di sostanza stupefacente di tipo marijuana e 48 rami posti in essiccazione con infiorescenze della stessa sostanza stupefacente.

La perquisizione, estesa all’abitazione ha permesso il rinvenimento di un panetto di hashish del peso di un etto e di un ovulo della stessa sostanza stupefacente del peso di 15,7 grammi nonché di un vasetto in vetro contenente 25,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Nella mattinata odierna il giovane è stato tradotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora.