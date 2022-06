LECCO – Verrà chiusa durante la notte dalle 21 di martedì 21 giugno fino alle 18 di venerdì 15 luglio, la strada provinciale 51 della Santa a Oggiono. Questo per permettere i lavori di miglioramento strutturale del sovrappasso ferroviario.

L’ordinanza della Provincia di Lecco riguarda il comune di Oggiono, in località La Rossa. E il sovrappasso ferroviario è realizzato mediante un manufatto oggetto di lavori di miglioramento strutturale attualmente in corso di esecuzione. Il titolare della progettazione e direzione dei lavori è lo Studio Tecnico Alderighi Ingegneri Associati di Lecco.

I lavori pertanto costringeranno la chiusura totale al transito della SP51 nel tratto tra l’intersezione con Via Dante Alighieri e la rotatoria con Via della Rossa al fine di consentire una veloce esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, senza penalizzare troppo il traffico.