OGGIONO: INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA, MUORE UN 84ENNE

OGGIONO – Grave incidente nella mattinata di oggi, 27 gennaio, a Oggiono, in via Papa Giovanni XXIII: un anziano di 84 anni che stava attraversando la strada, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un’auto che lo ha sbalzato a metri di distanza.

Allertati i carabinieri della compagnia di Merate, sono subito intervenuti sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e due auto mediche: l’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Merate, dove è giunto in condizioni gravissime. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’84enne è deceduto poche ore dopo.