OGGIONO – Giovedì la tragedia, con l’incidente sul Resegone che è costato la vita all’alpinista Angelo Giudici, sessantenne di Oggiono precipitato per centinaia di metri dal sentiero delle Creste.

Lunedì 14 ottobre, alle tre di pomeriggio, nella chiesa parrocchiale sono in programma le esequie, per le quali è prevista una grande partecipazione: Angelo, infatti, era molto conosciuto anche per come si adoperava per il bene comune, a partire dall’attività come volontario del Piedibus.