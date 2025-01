OGGIONO, LUNEDÌ RIAPRE IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA BERSAGLIO

OGGIONO – Lunedì 20 gennaio riaprirà alla cittadinanza il centro di raccolta rifiuti di Oggiono-Annone di Brianza, sottoposto ad un intervento di ammodernamento e restyling grazie ai contributi PNRR per l’economia circolare ottenuti da Silea per il rifacimento di 45 centri di raccolta del territorio.

Pertanto, a partire da lunedì, i cittadini dei due Comuni non dovranno più recarsi presso la “ricicleria” di Dolzago – utilizzata in convenzione durante i mesi di cantiere – ma potranno tornare a conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta di via Bersaglio a Oggiono, ora completamente rinnovato.

Il cantiere, durato circa 4 mesi per un importo complessivo di circa 165.000 euro, ha permesso la completa riqualificazione dell’area prevedendo – tra i diversi interventi – la posa di nuovi asfalti e segnaletica, la fornitura di nuovi cassoni per il conferimento di rifiuti e la realizzazione di nuove recinzioni.

È stato inoltre rinnovato il sistema di riconoscimento delle utenze ai varchi d’accesso e sono state posizionate nuove pese per la registrazione dei quantitativi dei rifiuti raccolti.

“I Comuni di Oggiono e Annone di Brianza dispongono di un centro di raccolta riqualificato: dopo aver promosso, tra i primi comuni del territorio provinciale, l’introduzione del sacco rosso per migliorare la raccolta differenziata porta a porta, con questo intervento speriamo di rendere più efficace, sicuro e funzionale per i nostri cittadini il conferimento presso centro di raccolta sperando in un beneficio anche sui risultati di recupero di materia, che rappresenta uno snodo fondamentale di riciclo” commenta il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso.

“Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Dolzago – che ha messo a disposizione dei nostri cittadini il proprio centro di raccolta – siamo riusciti a limitare i disagi per gli utenti e ora possiamo finalmente restituire alla cittadinanza un centro di raccolta completamente rinnovato” continua il sindaco di Annone di Brianza, Luca Marsigli.

A partire da lunedì, in entrambi i centri di raccolta torneranno in vigore i “vecchi” orari di apertura.

Il centro di raccolta di via Bersaglio a Oggiono aprirà alle utenze domestiche (famiglie/privati) secondo i previgenti orari: il lunedì dalle 13 alle 17, il mercoledì dalle 12.30 alle 16.30 e il sabato dalle 9 alle 17; per le utenze non domestiche (ditte) sarà invece accessibile il venerdì dalle 9 alle 12.

Il centro di raccolta di Dolzago sarà nuovamente a disposizione delle sole utenze domestiche del paese con seguenti orari: mercoledì dalle 14 alle 16, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.