OGGIONO, PAURA ALL’EUROSPIN: BANDITO IN FUGA CON UN COMPLICE

OGGIONO – Momenti di grande paura nel pomeriggio di lunedì 12 maggio all’EuroSpin di Oggiono, dove si è consumata una rapina a mano armata che ha lasciato sotto shock clienti e personale del supermercato.

Un uomo, con il volto coperto e armato di una pistola risultata poi essere finta, ha fatto irruzione nel punto vendita di viale Europa. Senza pronunciare una parola, ha minacciato i cassieri puntando l’arma verso il registratore di cassa, facendo chiaramente intendere con i gesti di volere l’incasso. Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore è fuggito rapidamente verso l’uscita, dove ad attenderlo c’era un complice a bordo di una moto, pronto a garantire una fuga veloce.

La rapina è durata solo pochi minuti, ma ha seminato il panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della caserma di Oggiono, che nelle immediate vicinanze hanno rinvenuto e recuperato la pistola, rivelatasi una replica inoffensiva ma dall’aspetto molto realistico, soprattutto per chi non ha dimestichezza con le armi.

Nonostante la rapidità dell’azione, i due malviventi sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza sia interne al supermercato sia da quelle del sistema di videosorveglianza comunale, che potrebbero fornire elementi utili alle indagini. Al momento, però, dei due rapinatori non si hanno più tracce.

RedCro