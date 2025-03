OGGIONO: PRECIPITA PER 9 METRI DA UN TETTO, 20ENNE IN CODICE ROSSO

OGGIONO – Infortunio lavorativo grave nella mattinata di oggi, 5 marzo, in un impianto lavorativo di via Mognago, ad Oggiono: intorno alle 8:30, un 20enne è precipitato per oltre 9 metri da un tetto, che è ceduto per cause ancora da chiarire.

Sul posto in codice rosso l’elisoccorso da Villaguardia, un’auto infermieristica, un’ambulanza di Sos Canzo, i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri di Lecco. Il giovane ha riportato un trauma cranico, oltre a traumi al volto e a un arto superiore.

Il 20enne, dopo le prime cure, è stato trasportato dall’elicottero in codice rosso, con la massima urgenza, al San Gerardo di Monza.