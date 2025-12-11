OGGIONO: TERMINATI I LAVORI SULLE RETI FOGNARIE DI VIA AL TRESCANO

OGGIONO – Sono terminate le opere di separazione delle reti fognarie in via al Trescano, nel comune di Oggiono, con un investimento di circa 200mila euro.

L’intervento, ad opera di Lario Reti Holding, si è reso necessario a causa delle criticità della rete attuale, in parte posta in proprietà private, ammalorata ed obsoleta, che espone la zona a frequenti sversamenti di liquami in occasione di forti piogge.

Il progetto ha previsto la separazione delle acque chiare e acque nere che porterà alla posa di due tubazioni in PVC della lunghezza ciascuna di circa 200 metri.

Entrambe le reti sono dotate di opportuni pozzetti di ispezione, in particolare per la rete destinata alle acque meteoriche saranno previsti dei “salti di quota” atti a rallentare il flusso dell’acqua piovana e ridurre il rischio di danni alla rete.

Parallelamente, è stata sostituita anche la rete di distribuzione idrica con le relative derivazioni d’utenza con nuove tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) per una lunghezza di circa 200 m, a partire dall’incrocio tra via Colombo e via Al Trescano.

Inoltre, è stato posato un tratto di rete di adduzione dell’acquedotto “Brianteo”, realizzato con una tubazione in acciaio per una lunghezza di circa 90 m, lungo via Al Trescano, dismettendo così una porzione attualmente posizionata in proprietà privata.

I lavori, per un valore totale di circa 200mila euro, erano iniziati a settembre. Tutte le opere sono state eseguite nel pieno rispetto dei caratteri ambientali dell’area, garantendo il ripristino completo dei luoghi e la continuità della trama urbana esistente.

Al termine del consueto periodo di assestamento di circa 6 mesi del fondo stradale, si provvederà al ripristino definitivo degli asfalti per le vie interessate dai lavori.