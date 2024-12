“OGNI GIORNO È IMPORTANTE PER DONARE”, L’INVITO DI AVIS LOMBARDIA

MILANO – Un invito alla solidarietà che abbraccia il significato autentico del dono e della generosità, soprattutto in un periodo dell’anno che ci ricorda l’importanza della vicinanza e del supporto reciproco. È con questa premessa – e con l’avvicinarsi delle festività – che Avis Regionale Lombardia presenta la sua nuova campagna natalizia “Ogni giorno è importante per donare”.

La campagna, che si ispira all’immagine del calendario dell’Avvento, invita a scoprire, giorno dopo giorno, l’impegno e il valore di un gesto che salva vite. Ogni casella del calendario, rappresentata come un piccolo mattoncino che contiene il simbolo di una goccia di sangue, contribuisce a costruire un grande pacco dono collettivo, a simboleggiare la forza del dono condiviso. Il messaggio è chiaro: insieme, attraverso ogni singola donazione, è possibile costruire un regalo più grande, che sostiene e salva la comunità. Le due mani che sostengono il pacco regalo racchiudono il senso di appartenenza e di solidarietà che da sempre contraddistingue l’associazione, mentre la scelta dello sfondo giallo ricorda la donazione di plasma, un richiamo a una donazione altrettanto essenziale che può fare la differenza per molti.

“Con questa campagna natalizia, Avis Regionale Lombardia vuole ricordare che la donazione è un impegno continuo e prezioso, non solo un gesto, ma un’azione che, come una tradizione, si ripete con dedizione e costanza, specialmente in un periodo di riflessione e di condivisione come quello delle festività” – dichiara Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia. “Ogni donazione è un dono, e grazie al contributo di ciascuno, possiamo costruire insieme qualcosa di davvero grande e prezioso per chi ne ha più bisogno.”

Sono 90 i giorni di tempo previsti tra una donazione di sangue e l’altra, mentre è possibile donare il plasma ogni 14 giorni. Per diventare donatori di sangue e plasma è necessario avere: un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, un peso uguale o superiore a 50 kg, un buono stato di salute e uno stile di vita che escluda comportamenti a rischio. Avis Regionale Lombardia invita quindi tutti, donatori e aspiranti tali, ad aderire a questa speciale campagna di sensibilizzazione, condividendone il messaggio. Perché ogni giorno è il giorno giusto per donare e per fare la differenza.

Per maggiori informazioni consulta il sito https://avislombardia.it/