OGNI LUNEDÌ NEI RIONI IL ‘GREEN TRUCK’ PER LA RACCOLTA DEL VERDE

LECCO – Torna a Lecco il green truck, il mezzo itinerante di Silea che da aprile a ottobre, con cadenza settimanale, staziona nei rioni per favorire la raccolta del verde delle utenze domestiche. Il servizio, avviato nel 2024, è attivo ogni lunedì, giorno di chiusura del centro di raccolta di Via Toscanini.

Il green truck sosta ogni 1° e 3° lunedì del mese (festività escluse) in via Don G. Piatti (Acquate) dalle 13 alle 14, in via Sant’Egidio (Bonacina) dalle 14.30 alle 15.30 e in via Paolo VI (Laorca) dalle 16 alle 17 e ogni 2° e 4° lunedì del mese (festività escluse) in via Don Bosco (Rancio) dalle 13 alle 14, in via Montebello (Santo Stefano) dalle 14.30 alle 15.30 e in via Don Morazzone (Chiuso) dalle 16 alle 17.