OLGINATE – Da lunedì 29 agosto ad Olginate inizieranno le operazioni di demolizione dell’edificio “Fenaroli” con relativa chiusura temporanea del transito veicolare sul tratto di via Santa Agnese incrocio via Don Gnocchi e via Manzoni. I lavori, salvo imprevisti, si concluderanno nel giro di una settimana, ovvero entro il 3 settembre compreso.

“Trattasi di un intervento atteso da anni non solo da parte delle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, ma anche e soprattutto dei cittadini olginatesi. La demolizione del fabbricato consente al contempo di restituire un decoro urbano al centro del paese e di risolvere una volta per tutte i problemi di sicurezza legati alla tenuta statica dell’edificio” dichiarano il sindaco Passoni ed il vicesindaco Gilardi.

“In attesa di valutare il progetto di ricostruzione – proseguono – abbiamo chiesto alla proprietà, data la delicatezza e l’importanza che l’area riveste a livello urbanistico, delle importanti garanzie anche per il post demolizione a partire dal drenaggio del terreno (non vogliamo piscine all’aperto) e da un programma di taglio costante dell’erba”.

Concludono: “Siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione della proprietà e dell’impresa di demolizione, a concentrare l’intervento in un periodo prescolastico ed ancora vacanziero. Consapevoli dei disagi che naturalmente ci saranno, chiediamo ai residenti ed ai commercianti di pazientare per una settimana, consapevoli che in prospettiva ci guadagneremo tutti”.