LECCO – La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura totale al transito in orario diurno della strada provinciale 74 Olginate-Calolziocorte, per esecuzione controlli e verifiche strutturali del ponte Cesare Cantù.

Nel dettaglio, è prevista la chiusura totale al transito nel tratto compreso tra il Km 0+860 (rotatoria, esclusa, tra Via Lavello e Via Libero Grassi in Comune di Olginate, Loc. Capiate) ed il Km 1+735 (rotatoria, esclusa, all’intersezione con exSP639 in Comune di Calolziocorte, Loc. Sala) in orario diurno, dalle 9 alle 17, a decorrere da martedì 24

gennaio sino a venerdì 27 gennaio.