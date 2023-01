LECCO – La Provincia di Lecco ha disposto la riapertura al transito della Strada Provinciale 74 ‘Olginate-Calolziocorte’. La revoca dell’ordinanza è arrivata perché le operazioni di controllo e le verifiche strutturali al Ponte Cesare Cantù sul fiume Adda si sono concluse in anticipo rispetto al cronoprogramma.

La riapertura della SP 74 ‘Olginate-Calolziocorte’ riguarda il tratto compreso tra il chilometro 0+860 (rotatoria, esclusa, tra via Lavello e via Libero Grassi in Comune di Olginate, Loc. Capiate) e il chilometro 1+735 (rotatoria, esclusa, all’intersezione con exSP639 in Comune di Calolziocorte, Loc. Sala).

F. S.