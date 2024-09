OLGINATE, CAMBIO AL VERTICE IN PROTEZIONE CIVILE: VALSECCHI LASCIA A SECCHI

OLGINATE – Cambiamenti al vertice per il gruppo comunale di protezione civile di Olginate. Lunedì l’assemblea straordinaria per nominare le figure del nuovo direttivo, in particolare coordinatore e vice coordinatore, in base alla nuove direttive nazionali per l’ente. Per la figura di nuovo coordinatore è stato indicato Gianluigi Secchi, come vice coordinatore è stato eletto Sergio Rotta (da sinistra Sergio Rotta, Gianluigi Secchi e Pietro Valsecchi), mentre il direttivo è composto da sette nuovi membri.

Per allineare il gruppo alle nuove direttive, il coordinatore Pietro Valsecchi ha rassegnato le dimissioni, dopo 14 anni di servizio: “Ringrazio l’amministrazione comunale di Antonio Gilardi, che allora aveva avuto l’intuizione di formare il gruppo comunale e che mi ha dato la possibilità di poter gestire questa macchina operativa di volontari per questo servizio pubblico. Voglio ringraziare anche tutte le amministrazioni che si sono susseguite e il sindaco Marco Passoni, che hanno rinnovato nella mia figura il ruolo di coordinatore per gestire la parte operativa dei volontari”.

“Sono grato – ha dichiarato Valsecchi – del servizio e del supporto che mi hanno dato tutti i volontari negli anni, che hanno fatto crescere, oltre a me, anche questo gruppo, che piano piano ha raggiunto dei livelli che non avremmo mai immaginato. I nostri volontari recentemente hanno dato disponibilità al coordinamento provinciale per l’intervento nelle regioni del centro Italia colpite dal maltempo, insieme alla colonna mobile regionale”.

L’ex coordinatore ha voluto rivolgere “un ringraziamento anche a Regione Lombardia, perché ha creduto in noi e ci ha sempre fornito supporto, tanto che martedì abbiamo ricevuto un nuovo impianto specialistico finanziato da Regione al 90%: una torre faro carrellata per le operazioni notturne in emergenza. Una parte verrà finanziata dal comune e andrà integrata con un’altra attrezzatura specialistica, una copertura rigida per il cassone del pick up, che abbiamo ricevuto l’anno scorso con un altro bando”.

“La macchina operativa del gruppo comunale di Protezione Civile lavora benissimo. Credo di aver lasciato il gruppo a un validissimo ex vice coordinatore, attualmente coordinatore, ed al suo nuovo vice, e rimarrò nel gruppo con un ruolo più operativo. Abbiamo sempre lavorato in sintonia, sono convinto che continueremo così”, ha concluso Valsecchi.

Michele Carenini