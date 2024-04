OLGINATE: COMPLETATE LE OPERE ALL’ACQUEDOTTO DI VIA POSTALE VECCHIA

OLGINATE – Terminati i lavori a opera di Lario Reti Holding per l’efficientamento della rete idrica di Olginate, con la fine delle opere in via Postale Vecchia.

Le opere avevano avuto inizio in via Diligenza a marzo del 2023 per un valore di 150mila euro, finanziato interamente dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR e hanno previsto la sostituzione della rete idrica esistente in zona. Sono state coinvolte le aree dall’incrocio di via Belvedere con via Diligenza, dall’incrocio di via Albegno con via Santa Maria e con l’incrocio in via Gramsci.

Le attività si sono poi spostate in via Postale Vecchia, con opere dal valore di circa 670mila euro che sono durate da settembre 2023 fino ad aprile 2024. Nelle prossime settimane prenderanno il via le sistemazioni di ripristino definitivo del manto stradale in via Gambate (parte bassa), via Ronco Praderigo da via Gambate fino a via Promessi Sposi inclusa e via Diligenza. I ripristini in via Postale Vecchia saranno, invece successivi, a seguito di un assestamento di 6-9 mesi.