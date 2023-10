OLGINATE – Si terranno alle 15 di oggi, sabato, i funerali nella chiesa prepositurale di Sant’Agnese di Rocco Luigi Barbaro, di Olginate, il 73enne investito e ucciso l’altra notte da un’auto sulla Provinciale a Monte Marenzo.

L’uomo, prima agente di Polizia e poi a lungo nella Locale di Olginate, stava scortando un trasporto eccezionale. Poco dopo le 23 infatti si trovava all’incrocio della frazione Levata per fermare gli altri veicoli e rendere così agibile la strada, ma un 68enne non lo ha visto e lo ha travolto.

Nella Polizia di stato per dieci anni, prima a Bolzano poi a Milano, si trasferì a Olginate per la moglie Lucia ed entrò nella Polizia Locale. In pensione dal 2007, per le competenze acquisite operava ancora in servizi quali appunto quello dell’altra notte.

“L’Amministrazione Comunale e i dipendenti del Comune di Olginate si uniscono al cordoglio per la scomparsa dello storico agente di polizia locale Rocco Barbaro. Ancora vividi in alcuni di noi sono i ricordi condivisi con il caro Rocco, anni passati a lavorare e collaborare per il bene e la sicurezza del paese. Conosciuto e apprezzato da tutti, ha saputo creare legami di amicizia e stima che andavano oltre il rapporto lavorativo. Alle figlie Daniela, Patrizia e Alessandra: ci stringiamo a voi con commozione e affetto in questa dolorosa circostanza”.

