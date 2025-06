OLGINATE FESTEGGIA I 100 ANNI DELLA STORICA MAESTRA MARIA MAURI

OLGINATE – Giornata di grande festa per la comunità di Olginate, che si è stretta intorno alla storica maestra del paese, Maria Mauri, in occasione del suo speciale compleanno: Mauri ha infatti tagliato il traguardo dei 100 anni, entrando nella ristretta cerchia dei cittadini che hanno avuto il privilegio di vedere e vivere il paese per ben un secolo.

A portare gli auguri di tutta la comunità alla ex maestra, che ha lavorato per tanti anni nella scuola elementare che attualmente è l’ex municipio, il primo cittadino Marco Passoni.

RedOlg