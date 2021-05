OLGINATE – “Ogni anno viene approvato il rendiconto della gestione economica del nostro Comune, il controllo dei conti viene gestito dal personale del Comune, che ringraziamo per la loro dedizione e serietà”. Così Antonio Sartor, capogruppo di ‘Olginate 2020’.

“Per gli amministratori comunali è il momento di capire se le scelte effettuate in sede di approvazione del bilancio previsionale erano giuste o meno, di verificare se l’attività dell’anno è stata corretta o meno. I dati che vengono esposti nella relazione di gestione ci dimostrano una corretta gestione della macchina comunale e delle spese sostenute. Per dare conto di questa nostra convinzione citiamo il valore dei beni comunali”.

“Queste cifre – afferma Sartor – dimostrano chiaramente che la nostra amministrazione è stata gestita con oculatezza e con uno sguardo sempre rivolto al futuro, come maggioranza di Centro Sinistra rivendichiamo con forza questo risultato. Segnaliamo anche un dato importante per capire che il documento e la struttura dei conti è serio, l’importate accantonamento per la svalutazione dei crediti, circa due milioni, di tasse e tributi non pagati, quante cose potremmo fare se queste somme fossero nelle casse comunali. La dimostrazione dell’attenzione alla spesa e alla continua ricerca di nuovi fondi e testimoniata dal residuo attivo pari ad euro 610.578,36 destinato al Fondo di Dotazione“.