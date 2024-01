OLGINATE/L’AIDO OSPITA UMBERTO GALIMBERTI, “L’UOMO NELL’ETÀ DELLA TECNICA”

OLGINATE – L'”Uomo nell’età della tecnica” è il titolo della lezione che il filosofo Umberto Galimberti tratterà il prossimo 16 gennaio presso il teatro Jolly di Olginate alle 21.

La prospettiva per il futuro non è ottimistica, gli uomini verranno trattati come cose, più o meno funzionali agli apparati che li governano e si troveranno a compiere le azioni prescritte dagli apparati. Parlare della prospettiva dell’uomo è per l’Aido un modo di affrontare le tematiche legate alle modalità di come prendiamo le nostre decisioni importanti, e per la nostra associazione l’importante scelta di solidarietà a favore di chi ha bisogno di un nuovo organo per tonare a vivere.