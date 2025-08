OLGINATE PIANGE IL 75ENNE CARLO RAVASIO, PRECIPITATO SUL PIZZO COCA

OLGINATE – Lutto ad Olginate per la tragica scomparsa di Carlo Ravasio, 75 anni, alpinista esperto e figura storica del GEFO – Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi. Ravasio ha perso la vita ieri mattina durante un’escursione sul Pizzo Coca, 3.052 metri, in Alta Valle Seriana.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11, lungo il sentiero che conduce al valico della Bocchetta. Ravasio si trovava in compagnia di una comitiva di escursionisti lecchesi quando, per cause ancora da accertare, è precipitato in un canalone per circa cinquanta metri.

Gli amici che erano con lui hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’elisoccorso decollato da Brescia è stato prontamente attivato e ha raggiunto il luogo della tragedia in tempi rapidi. Purtroppo, per Ravasio non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato recuperato dai tecnici del Soccorso Alpino di Valbondione, a circa 50 metri dal sentiero.

I carabinieri della compagnia di Clusone stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto. La Procura ha già rilasciato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari.

Ravasio era un volto noto e stimato nella comunità olginatese, non solo per la sua lunga militanza nel GEFO, ma anche per la passione e l’impegno con cui ha sempre vissuto la montagna. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra amici, compagni di escursioni e concittadini.