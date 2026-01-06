OLGINATE PIANGE LA 43ENNE ILARIA MARCHETTI, PIONIERA DELLA PROTEZIONE CIVILE

OLGINATE – La comunità di Olginate e il mondo del volontariato lecchese sono in lutto per la scomparsa di Ilaria Marchetti, morta a soli 43 anni dopo una lunga malattia. Geologa, ricercatrice, volontaria appassionata, Ilaria è stata una delle fondatrici del gruppo comunale di Protezione Civile, tra le primissime donne a farne parte, contribuendo in modo decisivo alla nascita e alla crescita della squadra nel 2009.

Con competenza, entusiasmo e una grande passione per l’ambiente, aveva messo a disposizione del gruppo le sue conoscenze professionali, partecipando ad esercitazioni, attività di prevenzione e interventi sul territorio fino al 2023, quando i problemi di salute l’avevano costretta a ridurre l’impegno operativo.

Laureata in Geologia all’Università degli Studi di Milano, aveva lavorato come ricercatrice e successivamente in un’azienda brianzola, continuando a coltivare l’amore per la natura.

Molto attiva nel volontariato, era anche donatrice AVIS e vicina ai gruppi Aido. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna generosa, altruista, sempre pronta a dare una mano e capace di mantenere il sorriso anche nei momenti più difficili della malattia.

Non è previsto un funerale. È possibile rendere omaggio a Ilaria Marchetti alla Casa Funeraria Galli, in via della Pergola 55 a Lecco, fino alle 13 di giovedì 8 gennaio, quando il feretro sarà accompagnato al Tempio Crematorio, come da sua volontà.

RedOlg