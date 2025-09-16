OLGINATE PREMIATO IN REGIONE PER LA GIORNATA DEL VERDE PULITO

OLGINATE – Oggi, presso la Regione Lombardia, il Comune di Olginate è stato premiato per la partecipazione alla “Giornata del Verde Pulito“. L’importante iniziativa, volta a sensibilizzare i cittadini e a valorizzare il verde pubblico, ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e dell’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Il riconoscimento è stato assegnato anche per il concorso fotografico collegato all’evento, che si è tenuto il 17 maggio. Il Comune di Olginate si è classificato al primo posto nella categoria dei comuni medi, ottenendo la possibilità di presentare le proprie iniziative ambientali in uno spazio messo a disposizione dalla Regione Lombardia il 21 gennaio 2026.

A ricevere il premio l’assessore all’ambiente Pietro Valsecchi e Silvia Cazzaniga, insegnante e coordinatrice del Piedibus di Olginate.

“Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i bambini del Piedibus, ai cittadini e alle associazioni che, con il loro tempo e il loro impegno, hanno reso possibile la pulizia del nostro paese – ha sottolineato Valsecchi – . Un grazie speciale anche a Silea per il costante supporto al nostro territorio.

Educare i più giovani al rispetto per l’ambiente e trasmettere il valore di un territorio sano e la responsabilità di preservarlo per il futuro è un impegno fondamentale”.

“È un riconoscimento prestigioso – ha dichiarato Cazzaniga – che premia l’impegno concreto e condiviso tra le associazioni coinvolte, il Comune e la scuola; è motivo di orgoglio, perché rappresenta molto di più di un semplice intervento di pulizia del territorio di una giornata, ma riconosce la duratura e fattiva collaborazione tra le realtà coinvolte: il Piedibus di Olginate che, oltre al servizio casa-scuola, attraverso specifici progetti con il coinvolgimento della Scuola Primaria, ha in questi anni riqualificato molteplici spazi del nostro comune (pensiamo alla rotonda dei sassi, al sottopasso di Via S.Maria, al totem della Rodari, ai pannelli sotto al Comune e lungo il lago, al Pulitobus…); Cittadinanza attiva, i cui volontari da anni ormai si occupano regolarmente della pulizia del paese (anche della Gueglia!); Protezione Civile, che con i suoi volontari supporta il Comune anche nella gestione delle emergenze”.

“È un riconoscimento significativo perché coinvolge i bambini e la scuola, con una forte valenza educativa e formativa, dove i bambini sperimentano in prima persona quanto ogni piccolo gesto può contribuire a rendere il proprio paese più pulito e più bello, accogliente, vivibile.

Questo premio vuol essere anche un punto di partenza per nuove iniziative, per sensibilizzare alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità condivisa, con la speranza anche di un ampliamento delle forze (di volontari!) e di un’ampia partecipazione della scuola in questi bellissimi progetti”, ha concluso l’insegnante.