OLGINATE: SABATO 12 A VILLA SIRTORI UN INCONTRO PER RACCONTARE GAZA

OLGINATE – Sabato 12 luglio alle 17 a Villa Sirtori in piazza Marchesi D’Adda a Olginate, si terrà un incontro pubblico a ingresso libero organizzato dal Coordinamento Lecchese Stop al Genocidio. Un incontro necessario per raccontare la realtà della Striscia di Gaza, e della Palestina, oltre la propaganda, oltre il silenzio. Con testimonianze, analisi, riflessioni e solidarietà concreta.

Cosa significa vivere sotto assedio? Qual è la realtà quotidiana nella Striscia di Gaza, tra bombardamenti, isolamento e diritti negati? Perché tutto questo ci riguarda? Un incontro aperto per ascoltare chi quella realtà l’ha vista e vissuta, per capire, per non voltarsi dall’altra parte.

Intervengono: Martina Marchio, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, da poco rientrata da Gaza. Presenta il suo libro “Brucia anche l’umanità”. Poi: Giuseppe Salamone, attivista, blogger e referente di Schierarsi Nord Ovest, Khader Tamimi medico pediatra e presidente della Comunità Palestinese Lombardia, Eyas Awad referente di UDAP e Associazione Amicizia Bergamo-Palestina, e Serena Baldini, responsabile di Vento di Terra onlus. Modera Duccio Facchini, giornalista e direttore di Altreconomia.

Tutto il ricavato della giornata sarà devoluto al sostentamento della scuola di Nuseirat, nel cuore della Striscia di Gaza: un progetto nato dal basso, costruito da zero dall’ingegnere gazawi Mohammed Nassar insieme a un gruppo di volontari e volontarie locali. Sostenere questa scuola significa garantire istruzione, dignità e speranza in un luogo dove la vita è continuamente sotto attacco.