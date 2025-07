OLGINATE: SCAPPA AI CARABINIERI E SI LIBERA DI DROGA, SOLDI E OROLOGIO

OLGINATE – I Carabinieri della Stazione di Olginate sono intervenuti vicino al ponte Vittorio Emanuele III, dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona sospetta in zona. Durante un normale servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, i militari hanno individuato un soggetto, presumibilmente di origine magrebina che, alla loro vista, è fuggito a piedi dirigendosi verso le vie del centro abitato.

Nonostante l’immediato inseguimento da parte dei Carabinieri, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Durante la fuga, però, ha abbandonato a terra un borsello in pelle che portava a tracolla. Gli agenti, dopo aver recuperato il borsello, vi hanno rinvenuto al suo interno: un involucro contenente 30 grammi di cocaina; dieci involucri di hashish per un peso complessivo di 30 grammi; 540 euro in contanti, in banconote di vario taglio; un bilancino di precisione, presumibilmente usato per pesare la sostanza stupefacente; un orologio d’oro marca Longines.

I Carabinieri stanno conducendo accertamenti sia per risalire all’identità del fuggitivo sia per ricostruire la provenienza della droga sequestrata. Particolare attenzione viene posta anche sull’orologio di lusso rinvenuto, probabile provento di furto: sono infatti in corso rilievi per individuarne il legittimo proprietario e restituirlo quanto prima.