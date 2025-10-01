OLGINATE: SCOMPARSA A 100 ANNI LA STORICA MAESTRA MARIA MAURI

OLGINATE – Si è spenta all’età di 100 anni Maria Mauri, storica maestra di Olginate, figura amatissima in paese che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia, alla scuola e al volontariato. Per anni, Mauri ha insegnato nelle aule che un tempo si trovavano nell’edificio dell’ex municipio, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva del paese.

Solo pochi mesi fa, all’inizio di giugno, aveva festeggiato il secolo di vita, ricevendo la visita del sindaco Marco Passoni, che le aveva portato gli auguri a nome di tutta la comunità e dei tantissimi alunni che aveva contribuito a formare.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra i famigliari e le tante persone amiche che le sono state vicine. I funerali si terranno questa mattina, mercoledì 1º ottobre alle 11 nella chiesa parrocchiale di Olginate.

RedOlg