OLGINATE – In preparazione alla Milano Design Week, il Comune di Olginate lancia la terza edizione di Un mondo senza oggetti? No!, programma di design talk a cura di Prashanth Cattaneo. Si inizia mercoledì 22 febbraio alle 20.45 con una serata dedicata a Gae Aulenti che si svolgerà nella sala conferenze all’ex municipio di via Redaelli 16, a Olginate.

Sarà presente Nina Artioli, nipote di Gae Aulenti, architetto, fondatore dello studio Tspoon environment architecture, direttore dell’Archivio Gae Aulenti. Con lei si andrà alla scoperta dei progetti firmati da Gae Aulenti che hanno segnato la storia del design italiano e internazionale in attesa della grande mostra che Triennale Milano le dedicherà nel 2024.