OLGINATESE TROVATO MORTO IN CASA IN LUNIGIANA: S’INDAGA

LICCIANA NARDI (SP) – È avvolta nel mistero la morte di Glauco Donadoni, 54 anni, ingegnere originario di Olginate, trovato senza vita nella tarda serata di giovedì 12 febbraio sul terrazzino della sua abitazione a Villa di Panicale, piccola frazione del Comune di Licciana Nardi, in Lunigiana. La notizia è giunta solo oggi nel Lecchese, quando in paese sono comparsi i necrologi dopo il nulla osta della Procura di Massa Carrara.

A lanciare l’allarme, attorno alle 20.30, sarebbero stati alcuni residenti che, dopo aver udito delle urla, si sono avvicinati all’abitazione trovando l’uomo riverso a terra, sporco di sangue e con più ferite sul corpo, una delle quali – secondo le prime informazioni – anche al collo. Accanto al corpo sarebbe stato notato anche un coltello.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Aulla, un’ambulanza della Croce Azzurra di Comano e i Carabinieri di Licciana Nardi e Pontremoli. Per Donadoni, però, non c’era più nulla da fare. Il medico legale ha effettuato una prima ispezione, mentre l’abitazione è stata transennata per consentire i rilievi tecnici.

Al momento della tragedia, la moglie – anche lei originaria di Olginate – non si trovava in casa. Rientrando, si è trovata davanti la scena drammatica e ha accusato un malore, venendo trasportata al Pronto Soccorso di Fivizzano. La donna ha riferito di essersi allontanata per effettuare un prelievo al bancomat.

Gli inquirenti stanno ricostruendo con precisione tempi, movimenti e dinamica, per capire cosa sia accaduto in quei minuti in cui l’ingegnere sarebbe rimasto solo.

La Procura di Massa Carrara ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: dall’aggressione al gesto volontario. Saranno fondamentali gli esiti dell’autopsia, che dovrà chiarire natura e direzione delle ferite, oltre all’orario esatto del decesso.

Gli investigatori stanno approfondendo anche il passato dell’uomo e la sua attività professionale: Donadoni lavorava come ingegnere chimico per una grande società di La Spezia.

A Villa di Panicale, dove la coppia viveva da circa dieci anni, la notizia ha suscitato incredulità. Donadoni era impegnato anche come volontario della Pubblica Assistenza Avis. La moglie partecipava attivamente alle iniziative locali.

Sgomento anche a Olginate, dove Donadoni era cresciuto e dove la famiglia è conosciuta. La sorella Mirna è infatti la madre di Mirto Milani, condannato all’ergastolo insieme a Paola e Silvia Zani per l’omicidio di Laura Ziliani, un caso che aveva scosso l’opinione pubblica nazionale. Un legame familiare che, pur non avendo alcuna connessione con la vicenda di Villa di Panicale, ha contribuito a riportare l’attenzione sulla famiglia Donadoni.

I funerali di Glauco Donadoni si sono svolti stamattina, sabato 21 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di Licciana Nardi, con successiva sepoltura nel cimitero locale. La famiglia ha invitato a ricordarlo con offerte a favore della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano, realtà nella quale l’ingegnere prestava servizio come volontario.

