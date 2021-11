MILANO – Saranno oltre tre milioni di euro i fondi che arricchiranno le infrastrutture sportive lecchesi in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

In particolare, un milione di euro sarà destinato all’implementazione dei servizi e all’aggiornamento dell’impianto sportivo dei Piani di Bobbio, 950mila euro saranno dati al Comune di Casargo per la realizzazione di bacini di innevamento e l’illuminazione delle piste di Alpe Giumello e Alpe Paglio e un altro milione e mezzo di euro verrà devoluto alla Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino per il rifacimento della palestra di roccia dei Ragni di Lecco.

L’ok è arrivato dalla Giunta della Lombardia dopo l’intesa con il Ministro del Turismo. “Questa firma – ha commentato il Governatore Attilio Fontana – segna un altro passo importante verso la realizzazione di Giochi…