OLIMPIADI CULTURA: DALLA REGIONE STANZIAMENTO DI TRE MILIONI DI EURO

MILANO – Uno stanziamento di 3 milioni di euro per l’organizzazione delle ‘Olimpiadi della Cultura’. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, che contiene anche i criteri e le modalità per la predisposizione dell’invito alla presentazione di proposte.

“I Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 – ha dichiarato l’assessore Caruso – rappresentano una grande occasione anche per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia. Il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile prevede che Regione Lombardia accompagni il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali con interventi di promozione culturale lungo tutta la ‘via olimpica’, da Milano alla Valtellina”.

“Il nostro obiettivo – ha affermato Caruso – è valorizzare iniziative culturali di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante lo svolgimento dell’evento. Vogliamo favorire appuntamenti che esaltino il patrimonio culturale, le tradizioni e le identità culturali della Lombardia, dedicate a temi quali sport tra arte, storia, cultura, partecipazione delle comunità, promozione dei corretti stili di vita e sostenibilità ambientale economica e sociale. Questo evento attirerà tantissimi turisti provenienti dall’estero e noi vogliamo prepararci al meglio, comunque in stretta sintonia con la Fondazione Milano Cortina. Siamo convinti che le Olimpiadi – ha concluso – saranno una grande occasione per diffondere nel mondo anche lo splendido patrimonio culturale della Lombardia”.

Possono presentare domanda di contributo amministrazioni pubbliche, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro e in possesso di una consolidata esperienza in ambito culturale. Sono previste due tipologie di iniziative. La prima riguarda grandi iniziative culturali che si svolgano su tutto il territorio lombardo, che abbinino tradizione e cultura lombarda con la storia dei Giochi olimpici, favorendo il coinvolgimento dei territori e dei cittadini nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Gli interventi devono essere realizzati dal 1 febbraio 2025 e devono concludersi entro il 30 giugno 2026. La seconda riguarda grandi iniziative culturali che si svolgano in prossimità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 e che arricchiscano l’offerta culturale del territorio coinvolto.

Gli interventi devono svolgersi nei territori olimpici indicativamente coincidenti con le sedi delle gare e nei territori di prossimità o collocati lungo la direttrice che collega Milano alla Valtellina, devono essere realizzati dal 1 ottobre 2025 e devono concludersi entro il 30 giugno del 2026. L’istruttoria e la valutazione dei progetti saranno effettuate da un Nucleo di valutazione costituito da funzionari e dirigenti della Direzione Generale Cultura. I progetti di entrambe le tipologie dovranno avere un costo complessivo minimo pari a 100.000 euro. Il contributo è concesso da Regione Lombardia interamente a fondo perduto. Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.