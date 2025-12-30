OLIMPIADI, INTESA REGIONE-LECCO PER AUMENTARE I CONTROLLI DI POLIZIA LOCALE

LECCO – Più controlli di sicurezza stradale e servizi di prevenzione nel territorio dell’intera provincia di Lecco durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo il contenuto dell’accordo di collaborazione, approvato con una delibera di Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, tra Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Lecco, per servizi straordinari di Polizia locale a presidio della sicurezza stradale e viabilistica per il periodo olimpico.

Per l’attuazione dell’intesa, Regione Lombardia riconosce a Provincia e Comune di Lecco (in qualità di Ente capofila) un contributo complessivo di 155mila euro a copertura delle spese sostenute per il personale di Polizia locale impiegato e coinvolto nel progetto. Nello specifico, le attività si concentreranno su servizi di controllo e prevenzione approntati e svolti nel quadro dei dispositivi di intervento elaborati dalla Prefettura e raccordati con le Forze dell’ordine, anche per garantire la fluidità della circolazione nelle tratte di maggiore criticità; assicurare una gestione efficace delle deviazioni dalla SS36 in caso di chiusure o limitazioni; rafforzare la presenza operativa degli operatori di polizia locale lungo i punti sensibili del territorio.

“Il territorio di Lecco e della sua provincia rivestirà un ruolo strategico fondamentale durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – ha spiegato l’assessore regionale La Russa –. Gli spostamenti da e verso i siti olimpici della provincia di Sondrio e Milano avverranno infatti quasi esclusivamente attraversando le infrastrutture lecchesi. Per questo riteniamo indispensabile rafforzare i controlli e i servizi di prevenzione, per garantire maggiore sicurezza stradale e viabilistica a Lecco e in tutta la provincia durante il periodo olimpico. Un ringraziamento sentito va alle Polizie locali coinvolte, che con professionalità e impegno lavoreranno per tutelare la sicurezza di cittadini, atleti, turisti e visitatori”.