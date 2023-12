OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA: DUE SECONDI POSTI PER L’ISTITUTO ‘BADONI’

LECCO – Per l’anno scolastico 2022/23 la Società Italiana di Statistica e l’Istituto Nazionale di Statistica hanno organizzato la 13esima edizione delle Olimpiadi Italiane di Statistica, a cui ha preso parte l’Istituto Badoni di Lecco, da sempre impegnato in competizioni e particolarmente attento alle iniziative che possono offrire ai ragazzi importanti opportunità per mettersi in gioco, motivare il loro percorso scolastico e raggiungere risultati soddisfacenti.

L’obiettivo perseguito è quello di avvicinare i ragazzi al ragionamento statistico, di suscitare il loro interesse verso l’analisi dei dati e la probabilità, di metterli in condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative che ricevono ogni giorno.

L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano le classi I, II, III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Per ogni anno di corso delle scuole superiori vengono premiati i primi tre classificati a livello nazionale, i cui nomi sono inseriti nell’Albo delle eccellenze del Ministero.

Le prove sono due: una individuale e una a squadre. Quelle individuali si sono svolte il 17 gennaio e hanno visto la partecipazione delle scuole di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Le prove individuali consistono in un insieme di domande a risposta multipla, somministrate online, sui temi di statistica, definiti nel Regolamento della competizione.

L’Istituto Badoni, che da anni partecipa a questa iniziativa con risultati che si collocano tra i primi posti, ha visto riconfermare i suoi successi nelle prove individuali, con Marta Castagna seconda classificata per le classi prime (1A Liceo Scientifico delle Scienze applicate, preparata dalla prof.ssa Aldeghi Chiara). E Liu Yixia seconda classificata per le classi quarte (4 B Liceo Scientifico delle Scienze applicate, preparata dalla prof.ssa Colombo Simona).

Le premiazioni sono state fatte a Treviso nell’ambito del Festival della Statistica. Alla cerimonia, che si è svolta lo scorso 22 ottobre, Liu Yixia non era presente, mentre Marta Castagna è stata premiata dal direttore generale dell’ISTAT, Michele Camisasca.