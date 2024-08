OLIMPIADI PARIGI 2024, LA COLICHESE BEATRICE COLLI IN FRANCIA PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA

PARIGI – Il team olimpico di arrampicata sportiva è partito ieri per Parigi, con grandissimo entusiasmo e trepidazione.

Sono quattro gli alfieri azzurri dell’arrampicata, pronti a sfidare vere e proprie leggende mondiali di questa disciplina che approda per la seconda volta ai Giochi Olimpici.

La squadra italiana è composta da Matteo Zurloni, già qualificato ad agosto 2023 in quanto campione del mondo della specialità di velocità (Speed), e dalle 3 atlete che hanno acquisito il pass olimpico nell’ultima OQS di Budapest, ovvero Camilla Moroni e Laura Rogora per la Combinata Boulder+Lead e la colichese Beatrice Colli per la Speed …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS