OLIMPIADI, PD: “OPERE SULLA SS 36 FINO AL 2027, CITTADINI IN CODA PERENNE”

LECCO – “Fra due giorni cominciano le Olimpiadi, ma le opere che devono essere fatte sulla principale strada verso i luoghi dei giochi, la Statale 36 che passa per Lecco, saranno in ritardo di un anno: non verranno terminate nel 2026, ma nel 2027, come una sorta di legacy, di eredità. Finalmente abbiamo ottenuto chiarezza da Regione Lombardia, dopo mesi di non risposte sui ritardi, con opere di asfaltatura effettuate a temperature sottozero, sperando che in primavera non siano da rifare, con i cantieri ancora aperti, con la messa in sicurezza non terminata. E, in queste settimane, con code quelle sì olimpiche, nel senso che sono da record, non solo sulla 36, ma anche sulle diramazioni, fino alla Santa, la strada che porta a Oggiono, totalmente bloccata, o nel tratto monzese, da Giussano a Veduggio, e poi ancora nel lecchese, da Nibionno a Civate. Insomma, un caos”, lo ha detto Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, dopo che con un’interpellanza, cui è stata data risposta questo pomeriggio, durante la seduta d’Aula, aveva chiesto di sapere a che punto è lo stato di avanzamento della realizzazione della messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate della statale 36.

“È un intervento incluso tra le opere essenziali e indifferibili per le Olimpiadi 2026, i giochi sono alle porte e siamo ancora qui ad aspettare di sapere cosa succede. Speravamo che Anas, oltre al quarto ponte, avrebbe seguito un po’ meglio anche questo progetto. Invece, non ha informato puntualmente il territorio e le istituzioni, non si è saputo nulla. All’ennesima mia richiesta a Regione, finalmente, per voce del sottosegretario Piazza, abbiamo capito come stanno le cose. E cioè che, tra nuove barriere spartitraffico, le banchine laterali, il ripristino di alcuni manufatti e un generale incremento della sicurezza, il completamento è previsto per l’estate del 2027. Come mai? Ci è stato detto che il problema si è presentato a causa di qualche incrocio con i sottoservizi e delle aree inquinate da bonificare. Non ci sembrano scuse plausibili e sufficienti a giustificare questo ritardo”, commenta il dem.

“Reitererò la richiesta in modo ancora più specifico perché dobbiamo sapere nel dettaglio cosa rimarrà in eredità, ma quanto meno oggi non ci è stato detto di leggere la dashboard del progetto, naturalmente non aggiornata. Tuttavia, le risposte ottenute ora si potevano avere anche qualche mese fa e gli utenti della strada si potevano avvisare prima e meglio. In alcuni giorni, gli automobilisti stanno in coda 2 ore e mezza per fare 5 chilometri e non sanno bene perché. Ma i cittadini meritano di più e non possono arrivare già stanchi all’evento olimpico prima ancora che inizi”, ha concluso Fragomeli.