OLIMPIADI, SCI: SALA E PARIS CHIUDONO AL QUINTO POSTO NELLA COMBINATA

BORMIO (SO) – Il lecchese delle Fiamme Oro Tommaso Sala torna in pista sullo Stelvio di Bormio alla Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per la manche di slalom della combinata a squadre di sci alpino. In testa dopo la discesa di stamattina la coppia italiana Franzoni-Vinatzer, con quest’ultimo che deve difendere il primo posto nello slalom. Sala è quinto in coppia con Paris in 1:52.39.
Sceso intorno alle 14:40 nella prova di slalom, Tommy Sala è stato autore di una buona prova piazzando la sua coppia momentaneamente terza dietro gli austriaci Haaser-Matt e Kriechmayr/Feller. Quindi tocca alla coppia svizzera von Allmen/Nef che fa scalare Paris-Sala al quarto posto. Odermatt-Meillard arrivano secondi, con Paris-Sala quindi quinti.
Male infine l’azzurro Vinatzer che doveva difendere il primo posto conquistato in discesa da Franzoni, ma chiude con un deludente settimo posto. Una prova che conferma la coppia Paris-Sala al quinto posto finale. Il podio: 1) Von Allmenn- Neff (SUI) 2:44.04 – oro, 2) Kriechmayr/Feller (AUT) +0.99 – argento, 2) Odermatt-Meillard (SUI) +0.99- argento.
RedSpo