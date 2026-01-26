OLIMPIADI, TRE LECCHESI NEL SOGNO A CINQUE CERCHI. MELESI “OUT”

LECCO – Tre atleti lecchesi rappresenteranno il territorio ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, portando sul palcoscenico olimpico i colori della provincia.

Si tratta di Asja Zenere, specialista del gigante di alto livello nel circuito internazionale, vicentina di origine ma barziese di adozione, insieme a lei ci sarà Tommaso Sala, che cercherà conferme e gloria tra i pali stretti dello slalom e a completare il tris lecchese è Alessia Gatti, protagonista nel bob a due, disciplina in forte crescita anche in Italia. Niente da fare invece per la sciatrice ballabiese Roberta Melesi, come previsto non convocata dopo il rientro nei ranghi della star Federica Brignone.

La convocazione per l’Olimpiade “di casa” assume un significato particolare per questi atleti, cresciuti tra montagne e piste lombarde. Il loro percorso rappresenta un punto d’arrivo, ma anche una nuova sfida contro i migliori al mondo.

Per il movimento sportivo lecchese è un riconoscimento importante del lavoro di società e tecnici sul territorio.

