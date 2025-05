OLIVETO LARIO. ATS CHIEDE IL SEQUESTRO DEL DOBERMANN DI ONNO

OLIVETO LARIO – Ha scatenato il dibattito in consiglio comunale e sui social ed ora riceve la risposta ufficiale di ATS Brianza: il caso del dobermann protagonista di tre aggressioni nel giro di poche settimane a Onno sembra vicino alla sua conclusione.

Il proprietario del cane, che possiede un altro dobermann non segnalato in quanto non aggressivo, potrebbe presto doversi separare dall’animale che, come segnalato da diversi cittadini, è sostanzialmente libero di girare per il centro della frazione lariana, mettendo in pericolo l’incolumità di chiunque transiti …

