OLIVETO LARIO. DUE DOBERMANN AGGREDISCONO I PASSANTI, L’APPELLO IN CONSIGLIO

OLIVETO LARIO – La località di Onno sta facendo i conti da giorni con una situazione di disagio e pericolo per i cittadini: nel centro del paese, infatti, girano liberi due cani dobermann, che negli ultimi giorni si sono resi protagonisti di tre diverse aggressioni ai malcapitati passanti.

Dai social arrivano le preoccupazioni dei cittadini: tra le testimonianze, addirittura di chi è stato inseguito mentre era in auto, e gli appelli (un altro cittadino scrive: “Ennesimo episodio di aggressione (il terzo) da parte dei due soliti cani in paese a Onno; che si adottino delle soluzioni definitive perché non si può tenere un paese sotto scacco da due cani …

