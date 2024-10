OLIVETO LARIO. GIORNATE FAI D’AUTUNNO, SUCCESSO PER L’APERTURA DEL BORGO

OLIVETO LARIO – Lo scorso fine settimana le Giornate FAI di Autunno in tutt’Italia. La delegazione del FAI di Lecco ha organizzato l’apertura di Oliveto Lario. L’affluenza dei visitatori è stata notevole nonostante le difficoltà logistiche ed il traffico intenso che aveva bloccato Lecco nei giorni precedenti. Di fronte al fenomeno del turismo di massa che affolla il lago, in particolare nelle località piu conosciute come Varenna e Bellagio, la riscoperta di piccoli borghi che celano un patrimonio artistico e culturale interessante ma un po’ dimenticato sono la riprova della ricchezza del territorio e la possibilità di un turismo diverso …