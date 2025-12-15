INCIDENTE STRADALE A OLIVETO LARIO ALLE 7:40: TRE AUTO COINVOLTE

OLIVETO LARIO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 7:40 per un incidente stradale che ha coinvolto tre autoveicoli. Sul posto sono giunte due squadre, una dal Comando di Lecco/Bione e l’altra dal distaccamento di Valmadrera, per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza ai veicoli coinvolti.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, un frontale avvenuto a Onno, località la Piana, forse originato dalla strada “gelata”. Il sinistro ha provocato rallentamenti lungo la viabilità locale.

RedCro