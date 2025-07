OLIVETO LARIO: INTERVENTO NOTTURNO DEI POMPIERI PER UNA FUGA DI GAS

OLIVETO LARIO – Nella notte tra il 23 e il 24 luglio, un’allerta per una fuga di gas ha mobilitato i soccorsi a Oliveto Lario, sul ramo lecchese del Lago di Como. La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Lecco ha immediatamente coordinato l’intervento per gestire la situazione che presentava potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Squadre Specializzate in Azione

È stata inviata una squadra dotata di autopompa dal distaccamento di Valmadrera.

Sul posto è giunto anche il nucleo NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) da Milano, incaricato della valutazione e della gestione della messa in sicurezza di un bombolone GPL interrato, potenziale fonte della perdita.

Messa in Sicurezza della Zona

L’intervento ha richiesto accurate operazioni di controllo e monitoraggio.

Le squadre hanno effettuato verifiche strumentali per individuare eventuali accumuli di gas e valutare la stabilità dell’impianto.

Sono state adottate tutte le procedure di sicurezza per prevenire rischi di esplosioni o danni ambientali.

In accordo con tecnici specializzati, il bombolone interrato è stato posto in sicurezza.

Conclusione dell’Intervento

L’operazione si è conclusa alle 4.30 del mattino, dopo oltre quattro ore di lavoro continuo. La zona è stata dichiarata sicura e non si registrano feriti o danni a persone. L’episodio testimonia l’importanza della rapidità e della professionalità nei servizi di emergenza, in particolar modo quando si tratta di sostanze potenzialmente pericolose come il GPL.

RedCro