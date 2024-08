OLIVETO LARIO: L’ARTE NEL BORGO DI ONNO GRAZIE ALLA MOSTRA “INCANTATIO”

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario ha promosso domenica 25 agosto l’organizzazione della mostra ‘Incantatio‘, in collaborazione con la Galleria d’Arte Laboratorio 31 di Bergamo. Si è tenuta nel borgo di Onno.

“Laboratorio 31 nasce nel 2021 e poi trova il suo spazio a Bergamo in via Borsetta 19 nel 2022 – dice la gallerista Sara Bonacina, titolare della Galleria Laboratorio 31 – Nasce dall’idea di voler raccontare delle storie, entrare nelle vite di chi si incontra, giovani artisti che riescono a raccontarsi attraverso l’arte. Si occupa di artisti giovani, sconosciuti, che vogliono trovare il loro spazio per mostrarsi, per vivere fuori dai loro studi, dalle loro case …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS